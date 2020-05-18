Могут ли оштрафовать за отсутствие маски, и кто имеет право это делать – объясняет юрист

С 15 мая в Петербурге введен обязательный масочный режим. Мы поговорили с юристом, адвокатом адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александром Передруком о новых мерах, штрафах и правах жителей в этот период.

Что изменилось для петербуржцев с введением масочного режима?

Введен масочный режим, который предусматривает необходимость ношения средств индивидуальной защиты, конкретно масок и перчаток, притом перчатки должны быть обязательно одноразовые в общественных местах. В качестве общественных мест приведены такие вещи как общественный транспорт, такси, но дефиницию "общественное место" законодательство не предусматривает, к ним можно отнести любую территорию, к которой не ограничен доступ населению. То есть улица является общественным местом, и поэтому каждый гражданин, находясь на улице, должен носить маску и перчатки сейчас.

Дополнительных штрафов не было введено, но Федеральный закон, именно Кодекс об административных правонарушениях, предусматривает ответственность за нарушение этих правил в размере от 1000 до 30000 рублей, либо в виде предупреждения. Также есть законодательство Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, который предусматривает штраф в размере 4000 рублей.

Кого-то уже оштрафовали за отсутствие маски?

Пока что из-за отсутствия средств индивидуальной защиты я не видел привлечения к ответственности. Во многом даже полицейские до конца не понимают, в каких ситуациях нужно применять, в каких ситуациях нужно составлять протокол об административном правонарушении.

Закон четко отвечает, что, если человек находится в общественном месте без средств индивидуальной защиты, то это нарушение правил поведения во время пандемии и режима повышенной готовности, следовательно, в такой ситуации будет возможно составление протокола об административном правонарушении.

Можно ли потом оспорить этот штраф?

Штраф, безусловно, можно оспорить, если человек не согласен с ним, он имеет право обратиться в суд и пытаться защитить свои права в судебном порядке. В зависимости от того, какая санкция применяется, штраф может назначать как суд, так и Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

Если я иду в маске, но она не закрывает полностью рот и нос, это нарушение?

Это хороший вопрос. По большому счету, в 121-ом постановлении правительства речь идет об использовании средств индивидуальной защиты, а если вы нарушаете правила использования защиты, можно это трактовать, в принципе, как отсутствие. Но, с другой стороны, вы тем не менее используете, а люди не проходили обязательный инструктаж на эту тему, поэтому этому будет даваться оценка в конкретной ситуации. Если человек спустил маску чуть ниже носа, то это одна история, а если он использует маску совсем не по назначению, конечно, такая история не пройдет, и вряд ли человек сможет объяснить судье, что он использовал средство защиты, надев его на локоть.

Могут ли полицейские остановить пенсионера на улице, если он в маске?

Если это мужчина или женщина в возрасте после 65 лет, у них существует отдельный запрет, который не разрешает им находиться на улице в принципе, они обязаны соблюдать до сих пор режим самоизоляции, поэтому наличие средств защиты от ответственности их не спасет. Их не оштрафуют за то, что они наши вышли на улицу без индивидуальных средств защиты, но их могут оштрафовать за то, что они вышли на улицу в принципе.

Если я буду в маске заниматься спортом на улице, меня оштрафуют?

Ситуация аналогичная. В настоящий момент есть перечень парков, которых запрещено посещение, спортплощадки и детские площадки также находятся под запретом. Вне зависимости от наличия маски или перчаток человек будет привлечен к административной ответственности.

Видео: Piter.TV