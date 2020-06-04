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В Петербурге образовался дефицит медиков
Сегодня, 11:45
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В Петербурге образовался дефицит медиков

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Из-за дефицита кадров были повышены и ставки, предлагаемый доход вырос с 57,4 тысячи рублей до 63,8 тысячи рублей.

В Петербурге наблюдается острая нехватка медицинских работников. За последнее время работодатели разместили почти четыре тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики. На одну вакансию приходится три резюме, что является низким показателем, отметили аналитики HeadHunter.

Медики и младший медицинский персонал входят в топ самых востребованных работников Петербурга. При этом, очень высокая конкуренция у психологов, а 1 вакансию приходится более 30 специалистов.

Из-за дефицита кадров были повышены и ставки, предлагаемый доход вырос с 57,4 тысячи рублей до 63,8 тысячи рублей.

Ленинградским медикам назначили дополнительные выплаты.

Фото: Piter.tv

Теги: медики, медицина, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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