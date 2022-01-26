Ленинградским медикам назначили дополнительные выплаты

Это касается медицинских работников, оказывающих психиатрическую медицинскую помощь жителям региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о новых мерах соцподдержки для медицинских работников, оказывающих психиатрическую медицинскую помощь. Об этом сообщила региоанальная администрация.

Врачам-психиатрам, психиатрам-наркологам, психотерапевтам и медицинским психологам, оказывающим помощь в амбулаторных условиях и в дневных стационарах, будут дополнительно выплачивать 14,5 тысяч рублей. Тем, кто работает в условиях круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, доплата составит 18,5 тысяч рублей.

Медсестрам, работающим в условиях дневного стационара, сумма надбавки составит 6,5 тысяч рублей, а тем, кто работает в условиях круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, – 8 тысяч рублей.

Ранее на Piter.tv: С начала года пособие по беременности и родам получили 36 тыс. жительниц Петербурга и Ленобласти. Пособие рассчитывается на основании количества дней, проведённых в декретном отпуске, и среднем заработке женщины за 2 минувших рождению ребёнка года. Размер выплаты варьируется от 74 тыс. до суммы, превышающей 530 тыс. рублей.

Фото: администрация Ленобласти