Диетолог рассказала о вреде дефицита калорий при похудении

Сециалист заявила, что нельзя ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена .

Диетологи не рекомендуют пациентам считать калории для снижения массы тела, потому что нельзя ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена, иначе организм начнет защищаться, что приведет не только к сокращению жировой, но и мышечной ткани. Об этом РИА Новости рассказал главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Для снижения массы тела необходимо создание дефицита калорий, без него снижение массы тела происходить не будет. Однако важно понимать, что каждый день мы тратим калории просто на поддержание жизненно важных процессов в организме. Антонина Стародубова, диетолог

Специалист заявила, что нельзя ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена (1000-1500 ккал – женщины; 1400-2000 ккал – мужчины). В этом случае организм будет сокращать и жировую, и мышечную ткань. А после нарушения диетического питания вес вернется в еще большем объеме. Поэтому на сегодняшний день диетологи чаще рекомендуют создавать дефицит калорий за счет увеличения физических нагрузок, повышения физической активности.

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