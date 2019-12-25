В Комздраве Петербурга опровергли дефицит физраствора в медучреждениях

В случае возникновения ситуаций, где пациентов просят приобретать физраствор самостоятельно, они имеют право подать жалобу в Росздравнадзор.

Медицинские организации Петербурга полностью снабжены физраствором. Как пояснили 78.ru в пресс-службе Комздрава города, опровергнув таким образом слухи о нехватке данного препарата, на данный момент имеется свыше 235 тысяч упаковок раствора хлорида натрия.

Более того, уже начаты закупки препарата на будущий год.

Также было отмечено, что в случае возникновения ситуаций, где пациентов просят приобретать физраствор самостоятельно, они имеют право подать жалобу в Росздравнадзор.

Ранее мы сообщили о том, как проявляется хроническая усталость.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)