  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Комздраве Петербурга опровергли дефицит физраствора в медучреждениях
Сегодня, 8:10
149
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Комздраве Петербурга опровергли дефицит физраствора в медучреждениях

0 0

В случае возникновения ситуаций, где пациентов просят приобретать физраствор самостоятельно, они имеют право подать жалобу в Росздравнадзор.

Медицинские организации Петербурга полностью снабжены физраствором. Как пояснили 78.ru в пресс-службе Комздрава города, опровергнув таким образом слухи о нехватке данного препарата, на данный момент имеется свыше 235 тысяч упаковок раствора хлорида натрия.

Более того, уже начаты закупки препарата на будущий год.

Также было отмечено, что в случае возникновения ситуаций, где пациентов просят приобретать физраствор самостоятельно, они имеют право подать жалобу в Росздравнадзор.

Ранее мы сообщили о том, как проявляется хроническая усталость.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: комздрав, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии