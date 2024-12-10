Как проявляется хроническая усталость: мнение невролога

В некоторых случаях человек может испытывать ее после острого стресса.

Врач-невролог клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, кандидат медицинских наук Наталия Гаврилова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделилась объяснениями, как проявляется хроническая усталость.

Наталия отметила, что если человек работает более 40 часов в неделю, то усталость не является хронической. Однако после появления коронавирусной инфекции появился такой феномен, как хроническая усталость, возникающая после перенесённых вирусных заболеваний. В некоторых случаях человек может испытывать ее после острого стресса. В таких ситуациях требуется предоставить время для восстановления организма.

Примеры проявления хронического состояния: каждое утро человек просыпается уставшим или не чувствует себя бодрым после длительного отдыха.

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Фото: Piter.TV