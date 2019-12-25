Дефицит физраствора наблюдается в Петербурге

Сотрудники медицинских учреждений утверждают, что запасов физраствора хватит до конца года, но контракты на следующий год еще не подписаны.

Жители Петербурга столкнулись с дефицитом физраствора. Как сообщают горожане, медикамент пропал из аптек, а в больницах начали строго экономить остатки, пишет "Фонтанка".

Покупка физраствора через интернет-аптеки также невозможна. На онлайн-платформах упаковка объемом 400 мл стоит 1000 рублей.

Сотрудники медицинских учреждений утверждают, что запасов физраствора хватит до конца года, но контракты на следующий год еще не подписаны. Врачи просят пациентов приносить физраствор с собой, чтобы сэкономить оставшиеся ресурсы. Генеральный директор компании "Прометей", занимающейся поставками физраствора в медицинские учреждения Петербурга, Андрей Бутылов подчеркнул, что производство препарата нерентабельно. Он добавил, что даже резкое повышение цен на физраствор не улучшит ситуацию, так как некоторые заводы закрылись или перепрофилировали свои мощности на выпуск других медикаментов.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)