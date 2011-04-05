Фотограф из Петербурга провел луговым цветам фотосессию в ноябре

Цветам удалось выжить, несмотря на то, что заморозки уже были.

Фотограф Антон Кубышкин заснял растения, которые зацвели в ноябре. Он выразил свое удивление, так как время близится к зиме. Снимки были опубликованы 3 ноября в группе "Грибы и Грибники СПб" в "ВКонтакте".

Во время своей прогулки в Приозерском районе Ленобласти Кубышкин сделал фотографии одуванчика, клевера, тысячелистника, лютика и даже колокольчика.

Очень удивил одуванчик, его я ласково назвал Ноябренок! Пришлось даже залезать в интернет и смотреть, когда же он должен цвести. Оказалось, что основная масса цветёт в мае—июне, но бывает и осеннее цветение. написал Антон Кубышкин.

Эта осень уже не раз удивляла петербуржцев. В октября в Курортном районе цвела сирень.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин