  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фотограф из Петербурга провел луговым цветам фотосессию в ноябре
Сегодня, 22:10
124
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Фотограф из Петербурга провел луговым цветам фотосессию в ноябре

0 0

Цветам удалось выжить, несмотря на то, что заморозки уже были.

Фотограф Антон Кубышкин заснял растения, которые зацвели в ноябре. Он выразил свое удивление, так как время близится к зиме. Снимки были опубликованы 3 ноября в группе "Грибы и Грибники СПб" в "ВКонтакте".

Во время своей прогулки в Приозерском районе Ленобласти Кубышкин сделал фотографии одуванчика, клевера, тысячелистника, лютика и даже колокольчика. 

Очень удивил одуванчик, его я ласково назвал Ноябренок! Пришлось даже залезать в интернет и смотреть, когда же он должен цвести. Оказалось, что основная масса цветёт в мае—июне, но бывает и осеннее цветение.

написал Антон Кубышкин.

Эта осень уже не раз удивляла петербуржцев. В октября в Курортном районе цвела сирень. 

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин

Теги: луговые цветы, природа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии