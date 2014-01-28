Также сирень заметили в Курортном районе.

В Невском районе петербуржцы заметили цветущую сирень в октябре. Об этом 19 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

У кого-то первый снег, а у нас сирень зацвела! автор поста

В комментариях петербуржцы стали делится своими снимками. Жительница Курортного района также представила цветущую сирень. Еще одна петербурженка показала свою клумбу с розами, которые самоотверженно борются с холодами, пришедшими в город.

Уже предстоящей ночью в городе ожидаются первые заморозки. Столбики термометров в ночные часы опустятся до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов. Ветер подует с юга, юго-востока умеренный местами с сильными порывами.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Людмила Бабаева