Появилось видео надвигающегося на Петербург циклона "Зельда"

Циклоны приносят дожди, грозы, сильный ветер и смену температуры воздуха.

Жителям Петербурга показали видео, на котором на город надвигается циклон "Зельда". Запись сделали с высоты "Лахта Центра". В группе городского небоскреба разместили яркие кадры.

Специалисты отметили, что циклоны, приходящие в город на Неве, обычно образуются над поверхностью Атлантического океана или над Балканами и Черноморьем. Летние циклоны приносят дожди, грозы, сильный ветер и смену температуры воздуха. Зимой из-за циклонов в Петербурге можно наблюдать снегопады и оттепели. А вот антициклоны в холодное время становятся причиной ясной и морозной погоды.

Ученые дают циклонам имена, чтобы не запутаться в них. Они оформляются в виде алфавита Всемирной метеорологической организацией. Если циклон был разрушительным, то его название большое не используют.

Ранее на Piter.tv: тепло задержится в Петербурге до вторника.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр