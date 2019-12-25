Тепло задержится в Петербурге до вторника

В понедельник будет сухо. Воздух прогреется до +14 градусов.

В начале недели погода порадует петербуржцев теплом. Дождей в понедельник не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в Северной столице столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Днем потеплеет до +12...+14 градусов.

Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 м/с ночью, а днем он усилится до 5-10 м/с.

Ранее на Piter.tv: биолог Павел Глазков рассказал, почему пигалицы поселились вдоль КАД.

Фото: Piter.tv