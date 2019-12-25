Биолог Павел Глазков рассказал, почему пигалицы поселились вдоль КАД

Птицы летят в Западную Европу.

Биолог из Петербурга Павел Глазков объяснил, почему пигалицы собрались вдоль КАД. Специалист рассказал, что сейчас у птиц осенняя миграция. Об этом он заявил в своем блоге "Каждой твари по паре".

Большая часть крупных куликов прилетели в Северную столицу на время, здесь они отдохнут, а затем продолжат свой путь в Западную Европу. Остановятся птицы во Франции или Италии.

Они обитают около КАД, потому что около дороги скошена трава, что позволяет увидеть корм. Местность около трассы не представляет для них опасности.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре