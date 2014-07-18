  1. Главная
Стало известно, что будет на месте снесенного Sport Palace в Приморском парке Победы
Сегодня, 11:56
Sport Palace возвели около 10 лет назад.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко рассказал, что появится на месте снесенного спортивного комплекса Sport Palace в Приморском парке Победы. 

Sport Palace возвели около 10 лет назад, тогда это был роскошный центр с фитнес-клубом, теннисным кортом, пятью бассейнами, площадкой для виртуального гольфа и рестораном. Общая площадь объекта составляла почти 10 тыс. "квадратов". Позже выяснилось, что здание построили с нарушением закона. В июле городской комитет по контролю за имуществом начал демонтаж. Разборка велась в основном вручную. 

Теперь эта территория будет полностью интегрирована в структуру Приморского парка Победы. В следующем году здесь посеют новый газон и в дальнейшем, при получении необходимых согласований, комитет по благоустройству будет планировать размещение кустов и деревьев. 

Сергей Петриченко, председатель петербургского комблага 

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском районе появится детский сад с бассейном и современными игровыми зонами. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

Теги: комблаг, приморский парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

