Стало известно, что будет на месте снесенного Sport Palace в Приморском парке Победы

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко рассказал, что появится на месте снесенного спортивного комплекса Sport Palace в Приморском парке Победы.

Sport Palace возвели около 10 лет назад, тогда это был роскошный центр с фитнес-клубом, теннисным кортом, пятью бассейнами, площадкой для виртуального гольфа и рестораном. Общая площадь объекта составляла почти 10 тыс. "квадратов". Позже выяснилось, что здание построили с нарушением закона. В июле городской комитет по контролю за имуществом начал демонтаж. Разборка велась в основном вручную.

Теперь эта территория будет полностью интегрирована в структуру Приморского парка Победы. В следующем году здесь посеют новый газон и в дальнейшем, при получении необходимых согласований, комитет по благоустройству будет планировать размещение кустов и деревьев. Сергей Петриченко, председатель петербургского комблага

