В Московском районе появится детский сад с бассейном и современными игровыми зонами

Архитекторы выбрали спокойную, но выразительную стилистику фасадов.

Власти Петербурга согласовали облик нового детского сада, который будет построен на улице Георгия Чернышёва. Учреждение рассчитано на 330 воспитанников. Проект разработан архитектурным бюро "АРХИОПТЕРИКС" по заказу девелопера "Сэтл Московское шоссе".

Как отметил портал "Строительный Петербург", будущий сад спроектирован с акцентом на комфорт и разнообразие занятий. В здании разместят спортивный и музыкальный залы, кабинеты для творчества и обучения, пищеблок, спальни и административные помещения. Среди особенностей проекта — наличие бассейна, который позволит расширить программу физического развития детей.

Архитекторы выбрали спокойную, но выразительную стилистику фасадов: сочетание гладкой штукатурки и декоративной отделки "под кирпич". На участке появятся игровые зоны для разных возрастов и отдельные физкультурные площадки. Территорию благоустроят, чтобы обеспечить детям безопасное и комфортное пребывание.

Ранее в Петербурге утвердили проект нового жилого квартала в Красногвардейском районе.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре