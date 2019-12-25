В Петербурге утвердили проект нового жилого квартала в Красногвардейском районе

На участке планируется построить жилые дома, школу на 300 мест, детский сад на 130 воспитанников, кабинет врача общей практики и дом детского технического творчества.

В Красногвардейском районе Петербурга появится современный жилой квартал с развитой инфраструктурой. Проект планировки территории между КАД, Муринским ручьём, Муринской дорогой и Пискарёвским проспектом одобрен на совещании у губернатора Александра Беглова.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", на участке планируется построить жилые дома, школу на 300 мест, детский сад на 130 воспитанников, кабинет врача общей практики и дом детского технического творчества. Также в проект включены очистные сооружения, подстанции и четыре новых проезда, которые обеспечат транспортную доступность района.

Как отметил губернатор, город продолжает придерживаться принципа комплексного подхода: объекты социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры теперь возводятся одновременно с жильём. Почти половина территории нового квартала будет отведена под школы, детские сады, спортивные и общественные пространства.

Инвестор обязуется не только построить все объекты, но и передать их в собственность города. Реализация проекта позволит создать комфортную и безопасную среду для будущих жителей и снизить нагрузку на уже существующие социальные учреждения района.

Схемы: Смольный