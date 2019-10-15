Япония: Число жертв тайфуна "Хагибис" достигло 67

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Накануне Piter.TV рассказывал о мощном тайфуне "Хагибис", который обрушился на Японию и унес человеческие жизни.

Накануне сообщалось о 36 погибших во время тайфуна "Хагибис", который накрыл основную территорию Японии. Сообщалось о нескольких десятках пропавших без вести. Сегодня телеканал NHK со ссылкой на официальные источники сообщает, что число погибших увеличилось до 67 человек. Еще 10 человек считаются пропавшими. Так или иначе, от стихии пострадали около 200 человек.

На ликвидации последствий разбушевавшейся в минувшие выходные стихии работают 11 тысяч человек. В 130 тысяч квартирах и жилых домов нет водоснабжения, около 30 тысяч домовладений и квартир без электричества. Не работают сотни школ, магазинов, банкоматов.

Видео: YouTube/Lamkk, Kato Shiki