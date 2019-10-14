Япония: Количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 39 человек

Еще 17 человек считаются пропавшими без вести, около 200 человек пострадали.

В минувшие выходные в Японии промчался тайфун, сильнейший за последние 60 лет.

Тайфун "Хагибис" обрушился на центральные и восточные районы Японии. Стихия разрушила инфраструктуру, повреждены линии электропередач, нарушено транспортное сообщение. Около 30 тысяч человек покинули свои дома и находятся в центрах временного размещения.

На данный момент сообщается, что жертвами стихии стали, по меньшей мере, 39 человек. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются специалисты служб спасения в круглосуточном режиме. Также говорится, что около 200 человек получили различные травмы.

Видео: YouTube/Lamkk, Kato Shiki