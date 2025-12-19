Пассажиропоток трамвая "Славянка" достиг почти 130 тыс. человек

Особенно сильно увеличился поток пассажиров в дни зимних праздников, когда услугами маршрута воспользовались 67 404 человека.

Маршрут "Славянка" стремительно завоевывает популярность среди горожан, налаживая связь между разными частями Петербурга. Открытие новой трамвайной линии привело к увеличению пассажиропотока с каждым месяцем, демонстрируя успешное развитие городской инфраструктуры, пишет "Петербург2".

Всего за короткий срок существования трамвайной ветки "Славянка" ею воспользовалось более 126 тысяч человек. Особенно сильно увеличился поток пассажиров в дни зимних праздников, когда услугами маршрута воспользовались 67 404 человека. Эти цифры ярко иллюстрируют востребованность новой линии, обеспечивающей удобный трансфер между Шушарами и Фрунзенским районом.

Первый отрезок трамвайной линии "Славянка" был запущен губернатором Петербурга Александром Бегловым осенью прошлого года. Маршрут под номером 2 стал важнейшим дополнением для жителей южной части города, облегчающим поездку к ближайшим станциям метрополитена и прочим видам транспорта. Современные трехсекционные трамваи, способные вместить до 247 пассажиров, обеспечивают быстрый и комфортабельный переезд между районами.

Руководитель администрации Фрунзенского района Константин Серов подчеркнул, что проект соответствует программе "10 приоритетов", направленной на развитие комфортного общественного транспорта. Создание трамвайной линии стало серьезным шагом на пути формирования эффективной транспортной системы, способной удовлетворить потребности крупного города.

Появление маршрута "Славянка" позволило не только повысить мобильность жителей Шушар и Фрунзенского района, но и стимулировать развитие инфраструктуры юга Петербурга. Линия помогла уменьшить загруженность автодорог, разгрузить автобусы и сделать передвижение по городу более удобным и надежным.

Городские власти уверены, что открытие трамвайной линии — это лишь начало большой программы модернизации и расширения транспортной сети. Планируется дальнейшее развитие маршрутов, введение новейших вагонов и повышение качества обслуживания пассажиров. Таким образом, городские чиновники видят в проекте важную составляющую, способствующую сохранению статуса Петербурга как одного из лучших городов России для комфортной жизни.

Вместе с тем возникли и некоторые трудности. Отдельные пассажиры жалуются на заполненность трамваев в часы пик и недостаточно короткие интервалы движения. Однако подавляющее большинство жителей позитивно восприняли новый маршрут и надеются на продолжение усилий по улучшению транспортной системы.

Новый тариф на проезд по маршруту "Славянка" также породил активное обсуждение среди горожан. Кто-то поддерживает стоимость проезда, аргументируя её качеством перевозок, другие требуют введения дополнительных льгот и скидок. Тем не менее, запуск маршрута безусловно ознаменовался большим успехом для всего южного сектора Петербурга.

Фото: Piter.TV