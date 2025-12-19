Новый тариф на проезд по трамвайной линии "Славянка" ввели в Петербурге

Теперь стоимость одноразового билета составляет 87 рублей, что на один рубль дешевле, чем стандартная плата за проезд в городском транспорте.

В Петербурге введен новый тариф на поездку по трамвайной линии "Славянка". Теперь стоимость одноразового билета составляет 87 рублей, что на один рубль дешевле, чем стандартная плата за проезд в городском транспорте. Такую информацию опубликовало издание "КП-Петербург", ссылаясь на сообщение ООО "Балтнедвижсервис".

Представители перевозчика пояснили, что данная ставка сформировалась исходя из положений концессионного соглашения. Они подчеркнули, что стоимость проезда по новой трамвайной линии ограничена действующими расценками на городские транспортные услуги.

Компания подчеркнула сохранение всех действующих социальных льгот для пассажиров.

Ранее Бельский прокомментировал сход с рельсов трамвая "Славянка". Напомним, запуск маршрута трамвая состоялся 24 декабря. Сначала линию испытали представители прессы и администрации, затем начались перевозки пассажиров. Уже вскоре после начала эксплуатации произошла авария: вагон сошёл с пути и чудом избежал столкновения со столбом, заблокировав последующее движение других трамваев. Жертв и пострадавших не оказалось.

Фото: Правительство Петербурга