Число городов с подешевевшими новостройками в России увеличилось

В Петербурге 1 "квадрат" подешевел на 0,6%

В феврале 2025 года средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла на 0,3%, достигнув 143,1 тыс. рублей. Однако, по данным федерального портала "Мир квартир", тенденция к замедлению роста цен становится всё более выраженной, а число городов, где зафиксировано снижение цен на первичное жильё, к марту удвоилось и достигло 20. Об этом сообщает ТАСС.

"Новостройки показывают все меньший прирост цен и дешевеют во все большем количестве городов. […] И если в ноябре прошлого года строящееся жилье подешевело в 9 городах, в декабре — в 10, то в январе этого года — уже в 13, а в феврале — и вовсе в 20 городах" генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко

Согласно исследованию портала, в феврале 2025 года рост цен на квадратный метр в новостройках наблюдался в 46 городах из 70 исследованных, в 20 городах зафиксировано снижение, а в четырёх городах цены остались на прежнем уровне. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Орле (-2,8%), Махачкале (-2,7%), Краснодаре (-1,9%), Иркутске (-1,5%) и Сургуте (-1,5%).

В Москве цены за февраль выросли на 0,9%, в Московской области — на 0,1%. В Петербурге 1 кв. м подешевел на 0,6%, в Ленинградской области — подорожал на 0,4%. Наибольший рост цен на первичном рынке наблюдался в Томске (+3,4%), Брянске (+2,7%), Ульяновске (+2,1%), Смоленске (+1,7%) и Курске (+1,7%).

Ранее Piter.TV сообщал, что однушки в Ленобласти вошли в рейтинг подешевевших на вторичном рынке жилья.

Фото: Piter.TV