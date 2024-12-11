Однушки в Ленобласти вошли в рейтинг подешевевших на вторичном рынке жилья

Стоимость квадратного метра составляет 142,2 тыс. рублей.

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке Ленинградской области стали одними из самых подешевевших в России за последний год. По данным сервиса "Домклик", средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире 47 региона сейчас составляет 142,2 тыс. рублей, что на 2,5% меньше, чем в феврале прошлого года (145,8 тыс. рублей).

Ленинградская область заняла пятое место в рейтинге регионов с наибольшим снижением цен на однокомнатные квартиры. Лидерами стали Пермский край (-4,8%), Свердловская область (-4,7%), Красноярский край (-4,2%) и Челябинская область (-2,6%).

Отмечается, что осенью прошлого года в большинстве городов-миллионников наблюдалось сокращение ценового разрыва между первичным и вторичным рынками жилья, что было обусловлено стагнацией цен на новостройки и небольшим ростом цен на готовые квартиры.

Отметим, что в Санкт-Петербурге, в свою очередь, наблюдался рост спроса на студии на вторичном рынке, который увеличился на 6% за год.

Ранее Piter.TV сообщал, что аренда жилья дешевеет в Петербурге.

Фото: Piter.TV