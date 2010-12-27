СМИ узнали, чем травили жителей южных районов Петербурга

Своё мнение об обнаруженном в канализационных коллекторах веществе (окиси этилена) дал эксперт из сектора профилактики правонарушений отдела экологического надзора комитета по природопользованию Смольного.

В полиции не верят в показания петербуржца Валерия Иванова, которого подозревают в сливе в канализацию едкого вещества. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам подозреваемого, 20 ноября мужчина неславянской внешности сделал у него заказ. Заказчик откачал неизвестную жидкость из емкости, что стояла в кузове "ГАЗели", около четырех часов дня в Грузовом проезде. Потом Иванов избавился от выкачанного между 5-м и 9-м домами по Малой Карпатской улице. Что эта за жидкость, подозреваемый якобы не знает. Однако, полицейские слабо верят в эти рассказы про заказчика.

Своё мнение об обнаруженном в канализационных коллекторах веществе (окиси этилена) дал эксперт из сектора профилактики правонарушений отдела экологического надзора комитета по природопользованию Смольного. По словам эксперта, обнаруженное вещество в малых количествах не несет опасности и используется в производстве пластмассы. Но при большой концентрации этого вещества можно получить и острое отравление. При этом человек может почувствовать сладкий вкус во рту, раздражение кожи, глаз, тошноту, на коже могут быть даже ожоги. При очень сильном отравлении у человека может затрудняться речь, нарушаться походка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.

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