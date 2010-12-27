Петербургские полицейские нашли виновника вони в Купчино

Им оказался местный ассенизатор.

На прошлой неделе жители Купчино массово страдали от едкого химического запаха, плавающего в воздухе всей округи. Аварийные службы были атакованы звонками и жалобами петербуржцев. Все это время городские службы и стражи порядка искали причины испорченного воздуха.

Сегодня, 28 ноября, петербургская полиция сообщила о поимке предполагаемого виновника случившегося. Им оказался 48-летний частный ассенизатор, живущий в Купчино. У мужчины есть своя машина с цистерной и наносным устройством. При проверке цистерны специалисты обнаружили те же самые токсичные отходы, которые более недели назад слили в канализацию у дома №8 по Малой Карпатской улице. Ассенизатор признался, что слил выкачанную из "Газели" неизвестную жидкость и избавился от нее неподходящим способом.

Материалы по факту передали в следственные органы для принятия решения.

Ранее петербуржец в наркотическом опьянении сбил ребёнка и получил полгода условно.

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