Петербуржец в наркотическом опьянении сбил ребёнка и получил полгода условно

На суде водитель полностью признал свою вину.

В четверг, 28 ноября, Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор петербуржцу, который в состоянии наркотического опьянения сбил 8-летнего ребёнка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел весной этого года на Литейном проспекте. Как выяснило следствие, петербуржец за рулем Chevrolet Cruze при повороте не уступил дорогу семье с ребёнком. Отмечается, что горел разрешающий сигнал светофора для пешеходов. Скорость была невысокой. Однако, ребёнок получил тяжелые травмы.

Водитель полностью признал свою вину. Также подсудимый возместил весь имущественный ущерб и моральный вред семье ребенка.

Суд приговорил петербуржца к 6 месяцам лишения свободы условно. Также суд лишил его права управлять машиной. Мужчина не сядет за руль ближайшие полтора года.

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