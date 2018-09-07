Полицейские поймали с поличным автомобильных угонщиков

Трое мужчин пытались похитить чужую иномарку.

Во вторник, 26 ноября, утром полицейские застигли за попыткой угнать чужой автомобиль троих мужчин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Облюбовали "Хендай Сонату", припаркованную у дома №62/25 по Малой Балканской улице мужчины 27, 39 и 44 лет.

Сами злоумышленники передвигались на "Ладе Гранта", двое задержанных – граждане закавказских государств, один из них не имел регистрации в России, третий – выходец из среднеазиатского государства с российским гражданством. Двое ранее были судимы за кражу и угон.

Полицейские изъяли у задержанных устройства и инструменты для угона машин. Чуть позднее хозяин иномарки, узнав о едва не уехавшей от него машины, написал заявление в полицию и оценил стоимость своего автомобиля в 1,3 миллиона рублей.

Против горе-угонщиков возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Полиция проверяет иные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Ранее по подозрению в заказном убийстве бизнесмена в Парголово задержали его сына.

Фото: пресс-служба ГУ МВД