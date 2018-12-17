Двое незнакомцев в капюшонах угнали Toyota Camry в Петербурге

Стоимость автомобиля оценивается в более 1 млн рублей.

Петербургские полицейские разыскивают двух мужчин, которые накануне угнали дорогой автомобиль марки Toyota Camry. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована возле дома №5 по Екатерининскому проспекту. Камеры наружного видеонаблюдения смогли зафиксировать грабителей, однако их лица не разглядеть из-за капюшонов.

На записи видно, как двое незнакомцев проникли на огороженную забором территорию. Один из них открыл машину и сел за руль, другой — открыл шлагбаум. После чего грабители скрылись в неизвестном направлении.

Уточняется, что был угнан автомобиль 2014 года выпуска. Ущерб оценивается в 1 115 000 рублей. Особых примет машина не имеет. Полиция ведет расследование.

Ранее мы писали, что у жительницы Ленобласти дважды за сутки угоняли дорогой автомобиль.

Фото: pixabay.com