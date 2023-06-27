Автомобилистам предложили пять лучших заменителей Toyota Camry

Сейчас освободившуюся нишу активно занимают китайские производители.

До 2022 года Toyota Camry оставалась безоговорочным лидером сегмента бизнес-седанов. Сейчас же освободившуюся нишу активно занимают китайские производители.

Журнал 110km.ru изучил актуальные предложения официальных дилеров и выбрал пять интересных моделей, которые можно рассматривать как Camry-заменители.

Changan Lamore

В российской модельной линейке Changan сразу три модели, претендующие на сегмент бизнес-седанов: скромный Changan Eado Plus, дерзкий Changan UNI-V и сбалансированный Changan Lamore. Именно последний предлагается рассматривать как альтернативу японской модели.

JAC J7

Модельный ряд JAC может похвастаться в России лишь одним седаном – JAC J7, который относится к D-классу. По габаритам он похож на Changan Lamore

Chery Arrizo 8

Chery Arrizo 8 – также единственный седан в российском модельном ряду марки среди целого букета кроссоверов.

Dongfeng Aeolus Shine Max

Седан Aeolus Shine Max одним из первых среди "китайцев" начал осваивать российский сегмент "бизнес". Продажи стартовали в августе 2023 года с богатой комплектации Luxury, позднее покупателям предложили более доступные варианты.

Geely Preface

Наиболее близок к философии Toyota Camry новый флагманский бизнес-седан Geely Preface, продажи которого в России должны стартовать в августе.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)