В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5

Мужчина попытался избавиться от груза, когда его остановила полиция.

На территории Крыма сотрудниками полиции задержан подозреваемый в перевозке опасных предметов в машине. Об этом рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов по региону. Специалисты заметили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Известно, что вблизи автозаправочной станции около села Раздольное, на трассе "Джанкой-Красноперекопск" инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство Toyota Camry. Водитель решил через окно пассажирской двери выбросить на обочину дороги пакет с неизвестными предметами.

В результате осмотра автомобиля и участка местности вокруг оперативниками обнаружены и изъяты составные части взрывоопасного предмета. Согласно компетентному мнению специалистов, изъятые предметы являются гранатами РГД-5, а также запалами к ним. пресс-служба МВД по полуострову

было установлено, что изъятые предметы принадлежат ранее судимому 27-летнему жителю Советского района. По статье за незаконную перевозку взрывчатых веществ местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Хозяйка дома в садоводстве Выборгского района нашла пакет с боеприпасами.

Фото и видео: ГУ МВД по региону