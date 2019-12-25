В садоводстве Выборгского района нашли пакет с боеприпасами

Во вторник, 1 июня, в экстренные службы потупило сообщение поступило сообщение от женщины, которая заявила, что она обнаружила боеприпасы на участке в СНТ "Домостроитель" посёлка Каннельярви в Выборгском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 58-летняя женщина снимала участок в наём с 2017 года. Во время визита она обнаружила на территории полиэтиленовый пакет, в котором находились предмет, похожий на пистолет с глушителем, граната Ф-1; 13 патронов, 13 печатей и штампов различных организаций.

Изъятое будет направлено в ЭКЦ ГУ.

Ранее мы сообщили о том, что на Дунайском проспекте в квартире умершего пенсионера нашли склад с боеприпасами.

Фото: Piter.TV