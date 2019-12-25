На Дунайском проспекте в квартире умершего пенсионера нашли склад с боеприпасами

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Фрунзенском районе Петербурга после смерти пенсионера был обнаружен склад боеприпасов. Об этом стало известно Piter.tv.

В квартире на Дунайском проспекте 29 мая умер 67-летней пенсионер, его тело нашли без внешних признаков насильственной смерти. В ходе осмотра, на табуретке в комнате обнаружена и изъята металлическая коробка, в которой находились патроны и предмет, похожий на пистолет.

Экспертиза показала, что в арсенале пожилого мужчины было девять патронов к пистолету конструкции Токарева, 241 спортивно-охотничий патрон, 130 патронов к спортивным винтовкам ,171 патрон для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, один патрон "Парабеллум", два патрона "Браунинг" и два патрона "9мм Р.А ТЕХКРИМ". Изъятый предмет – похожий на пистолет –самозарядный пистолет конструкции Токарева (ТТ), относится к нарезному огнестрельному оружию и пригоден для стрельбы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv