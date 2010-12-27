У жительницы Ленобласти дважды за сутки угоняли дорогой автомобиль

Грабителям приглянулась белая Mazda 6.

В воскресенье, 24 февраля, в одно из отделений полиции Ленобласти обратилась 32-летняя женщина. Она заявила, что у нее угнали автомобиль марки Mazda 6. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Примечательно то, что в этот день иномарка уже находилась в розыске и была найдена. В этот раз авто также удалось найти благодаря GPS. Mazda была припаркована между домом и детским садом на улице Крыленко. Грабителей ищут.

Ранее мы писали, что у машиниста петербургского метро угнали иномарку за 250 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV