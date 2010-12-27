У машиниста петербургского метро угнали иномарку за 250 тысяч рублей

Особая примета авто – морда французского бульдога на крышке багажника.

В ночь с 10 на 11 февраля в полицию поступило заявление от 52-летнего сотрудника петербургского метро. Мужчина заявил, что у него угнали автомобиль марки Renault LOGAN. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, машина была припаркована возле дома №59 по проспекту Маршала Блюхера. Угон произошел в период с 13 часов 9 февраля до 21:20 10 февраля. У авто есть особая примета – черная наклейка с мордой французского бульдога на крышке багажника.

В салоне остались водительское удостоверение машиниста и полис ОСАГО. Бак был заправлен 45 литрами топлива. Ущерб оценивается в 250 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование. Машину ищут.

Ранее мы писали, что жителя Ленобласти будут судить за угон тягача с прицепом.

Фото: Piter.TV