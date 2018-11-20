Жителя Ленобласти будут судить за угон тягача с прицепом

Стоимость похищенного имущества составила более 2,2 млн рублей.

В Петербурге будут судить 43-летнего жителя Ленобласти, который осенью прошлого года вместе с неустановленными подельниками угнал грузовой тягач с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Известно, что грабители поставили в автомобиль подавитель сигналов и перегнали его в заранее арендованный ангар в деревне Разбегаево Ломоносовского района. Там они установили на тягач подложные номера и уничтожили идентификационные. Общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Подделка и уничтожение идентификационного номера в целях эксплуатации транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору". В настоящий момент дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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