Двое с ножницами ограбили мигрантку на севере Петербурга

Грабители отобрали у пострадавшей деньги, телефон и банковскую карту.

Сотрудники полиции Выборгского района разыскивают двух мужчин, которые ограбили мигрантку 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

По словам потерпевшей, двое неизвестных, вооружившись ножницами, напали на нее и отобрали 800 рублей, телефон и банковскую карту. После этого грабители скрылись с места преступления.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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Фото: Piter.TV