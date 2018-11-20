Предприниматель заплатит 150 тысяч штрафа за сломанное бедро ребенка

Новая железная дверь в магазине едва не раздавила мальчика.

Кировский районный суд огласил приговор, вынесенный в отношении предпринимателя Игоря Орлова. Мужчину признали виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Из материалов дела следует, что 21 июня 2018 года в магазине Орлова на Ленинском проспекте травмировался ребенок. Бизнесмен разместил взломостойкую металлическую дверь "Зенит, Выбор" и не закрепил ее. В результате тяжелая конструкция рухнула на 4-летнего мальчика.

Ребенок получил тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у маленького пациента перелом бедренной кости, ссадины с кровоизлиянием груди.

Игорь Орлов раскаялся в содеянном и принял активное участие в лечении пострадавшего. Судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, с подсудимого взыскали 180 878 рублей 18 копеек в пользу ТФОМС СПб.

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