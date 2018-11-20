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За гибель школьника в бассейне ответит директор спорткомплекса "Обуховский"
Сегодня, 14:58
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lesjasap

За гибель школьника в бассейне ответит директор спорткомплекса "Обуховский"

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Конечность петербуржца попала в отверстие, на котором не было решетки.

Петербургский суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя спортивного комплекса "Обуховский" в котором погиб ребенок. Школьник захлебнулся водой в бассейне в мае 2018 года. По данным следственных органов, на отверстии не было решетки, поэтому руку мальчика затянуло. Из-за несоблюдения руководством объекта требований безопасности, жертва не смогла выбраться из-под воды самостоятельно.

Известно, что вместе с учеником начальной школы в бассейне находились его одноклассники. Сотрудники спорткомплекса смогли вытащить застрявшего ребенка, но к тому времени он уже находился в критическом состоянии. Через неделю пострадавший скончался на больничной койке. Обвинение в смерти мальчика предъявлено 47-летнему генеральному директору объекта.

Ситуация находится под контролем Следственного комитета по региону.

Напомним, что поселившийся под мостом Петербурга нерпенок чувствует себя прекрасно.

Фото: Piter.tv

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Теги: обуховский, погиб ребенок, смерть в бассейне, спорткомплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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