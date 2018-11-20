Видео: Поселившийся под мостом Петербурга нерпенок чувствует себя прекрасно

Зоозащитники рассказали о состоянии нового жителя города.

Пользователи социальных сетей рассказали о замеченной под одним из петербургских мостов нерпе. Местным жителям удалось заснять на видео детеныша, который выплыл на берег. Роликом поделился Фонд друзей балтийской нерпы. Известно, что нерпенок вылез из воды около трех часов ночи.

До половины третьего он спал кверху пузом и совершенно не шевелясь рассказали добровольцы

Напомним, что малыш поселился в городе на Неве в начале января. Однако, после этого зоозащитники так и не смогли ни разу увидеть малыша. Недавно активисты узнали, что с животным все хорошо. Он выглядит бодрым и здоровым.

Ранее Piter.tv писал о том, что дебошир, ударивший стюардессу "Победы", оказался сотрудником "Пулково".

Фото и видео: Вконтакте/Фонд балтийской нерпы