Дебошир, ударивший стюардессу "Победы", оказался сотрудником "Пулково"

Петербуржец арестован на два месяца.

Хулиган, избивший сотрудницу авиакомпании "Победа" на рейсе "Петербург-Анталья" оказался сотрудником "Пулково". Аэропорт не комментирует данную ситуацию, однако, в прессу просочились сведения, что мужчина находился в плановом трехдневном отпуске, когда напал на стюардессу. В Северной столице он занимает должность грузчика.

Днем 31 января фигурант расследования явился на заседание в Адлерский районный суд. Инстанция постановила по требованию прокуратуры заключить агрессивного пассажира под арест на два месяца. Напомним, что во время полета гражданин был пьян. Действия злоумышленника заставили двоих членов экипажа обратиться за помощью к медикам.

Напомним, что ранее появилось видео с допросом мужчины, избившим стюардессу на борту самолета "Петербург-Анталья".

Фото и видео: Telegram/Mash, YouTube / Следственный комитет Российской Федерации.