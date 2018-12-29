Рейс из Петербурга в Анталью сделал экстренную посадку в Сочи из-за дебошира

Мужчина накинулся на стюардессу.

Самолет, который в 10:15 вылетел из Петербурга в турецкую Анталью, был вынужден совершить незапланированную посадку в Сочи в 13:30. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия", которой принадлежит авиалайнер.

Причиной посадки воздушного судна стал буйный пассажир. Мужчина напал на стюардессу на борту самолета. О неожиданной посадке рассказали и сами пассажиры. Они выложили в социальные сети видео с места происшествия.

В настоящий момент самолет продолжил свой полет после посадки в Сочи.

Ранее была названа причина задержки самолета из Петербурга в Якутск.

Видео: Mash