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Alena_Zinovieva
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Рейс из Петербурга в Анталью сделал экстренную посадку в Сочи из-за дебошира

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Мужчина накинулся на стюардессу.

Самолет, который в 10:15 вылетел из Петербурга в турецкую Анталью, был вынужден совершить незапланированную посадку в Сочи в 13:30. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия", которой принадлежит авиалайнер.

Причиной посадки воздушного судна стал буйный пассажир. Мужчина напал на стюардессу на борту самолета. О неожиданной посадке рассказали и сами пассажиры. Они выложили в социальные сети видео с места происшествия.

В настоящий момент самолет продолжил свой полет после посадки в Сочи.

Ранее была названа причина задержки самолета из Петербурга в Якутск.

Видео: Mash

Теги: дебошир на борту, посадка в сочи, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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