Названа причина задержки самолета из Петербурга в Якутск

Боинг B73H застрял на запасном аэропорту Чульмана в республике Саха. Оттуда самолет вылетел в Якутск лишь около 17.30 - как раз в это время был запланирован рейс из Пулково.

Сбой в расписании произошел из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Утром 25 января экипаж принял решение совершить посадку не в столице республики, а на запасном аэродроме Чульмана, пояснили в авиакомпании "Якутия".

В результате запланированный вылет в Пулково сдвинулся на вечернее время: сначала боинг B73H вернулся в Якутск, потом вылетел в Петербург, а отправиться обратно сможет только после прохождения технического обслуживания.

Согласно онлайн-табло на сайте Пулково, регистрация пассажиров на боинг B73H (Петербург - Якутск) откроется только в 23.00, а вылет назначен на 1.00. Посадки на рейс ожидают 140 пассажиров. По плану они должны были вылететь в Якутск в 17.30.



