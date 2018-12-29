Появилось видео с допросом мужчины, избившим стюардессу на борту самолета "Петербург – Анталья"

Авиалайнеру пришлось сделать незапланированную посадку в Сочи.

Следственный комитет РФ опубликовал на YouTube-канале видео с допросом дебошира, которого сняли с рейса "Петербург – Анталья" за избиение стюардессы. Нарушителем оказался 34-летний петербуржец Андрей Тищенко.

Задержанный рассказал, что купил в Duty Free алкоголь и выпил его на борту самолета. После этого мужчина не помнит, что происходило внутри воздушного судна.

Напомним, 29 января самолету, следовавшему из Петербурга в турецкую Анталью, пришлось сделать незапланированную посадку в аэропорту Сочи. Причиной тому стало неадекватное поведение одного из пассажиров авиалайнера. Пьяный мужчина накинулся на стюардессу с кулаками. Его пришлось снять с рейса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Распитие спиртного в салоне самолета".

Ранее была названа причина задержки самолета из Петербурга в Якутск.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации