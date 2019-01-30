США депортировали россиянку после дебоша на рейсе из Милана

В начале октября нарушительницу сняли с рейса и поместили под стражу.

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США приняла решение о депортации гражданки России Кристины Кедышевой. Из-за дебоша россиянки рейс Милан — Нью-Джерси развернули в другой штат, сообщили РИА Новости в американском министерстве внутренней безопасности (МВБ).

Американская полиция сняла женщину с самолета после того как она напала на двух человек на борту, в том числе на бортпроводника. Пассажирка начала дебоширить после отказа предоставить ей алкоголь. Предъявленные обвинения грозили ей долгим тюремным сроком.

Однако позже окружной суд в штате Мэн оставил россиянку под арестом и подтвердил обоснованность уголовного преследования. Кроме того, прокуратура сняла все обвинения. По данным МВБ, решение о переводе Кедышевой под домашний арест суд принимал уже после ее выдворения из Соединенных Штатов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге вынесли приговор супругам и их знакомому, устроившим пьяный дебош на борту самолета.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)