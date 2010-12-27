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В бассейне "Обуховец" 9-летнего мальчика засосало в фильтр: ребенок выжил
Сегодня, 9:34
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lesjasap
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В бассейне "Обуховец" 9-летнего мальчика засосало в фильтр: ребенок выжил

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Плавец был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.

В бассейне на проспекте Обуховской обороны, 130 едва не утонул девятилетний ребенок. Мальчика засосало в фильтр. В связи с трагическим случаем Следственный комитет возбудил дело в отношении руководства заведения за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Медикам удалось вытащить ребенка с того света: в пятую городскую детскую больницу школьник попал в состоянии клинической смерти. Известно, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение врачи скорой помощи. Они забрали посетителя спортивного комплекса "Обуховец" в половину шестого вечера 10 мая.

Пациенту  сразу установили диагноз:аспирационные синдром. Он был вызван длительным нахождением под водой без доступа к достаточному количеству воздуха, а также утопление в пресной воде. 

Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: бассейн , происшествия спб , проспект обуховской обороны , фильтр
Категории: Новости СПб Происшествия

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