По подозрению в заказном убийстве бизнесмена в Парголово задержали его сына

Он хотел заполучить бизнес отца.

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли убийство владельца сети хостелов Владимира Кулебакина. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

На 68-летнего бизнесмена напали 12 апреля в парадной хостела в доме №14 на Полевой улице в Парголово. Злоумышленник трижды выстрелил в мужчину и скрылся. Предприниматель скончался в Елизаветинской больнице.

По подозрению в "заказе" убийства задержали 39-летнего сына убитого предпринимателя Вадим Кулебакин и организатор убийства. По предварительным данным, сын захотел убить отца, чтобы получить его бизнес. В марте Вадим уговорил за денежное вознаграждение совершить убийство двух знакомых – 37-летнего жителя Парголово, 41-летнего гражданина Украины. Организовал всё украинец, а исполнил – житель Парголово. Исполнитель из-за болезни сердца умер в июне, за заказ он получил 400 тысяч рублей, украинец получил 50 тысяч.

Сын бизнесмена ранее судим, в 1999 году его приговорили к восьми годам колонии за избиение до смерти, также в 2006 году его судили за нарушение неприкосновенности жилища.

Киллер с Варшавской проведет 8 лет в колонии за заказное убийство.

Фото: Piter.TV