Киллер с Варшавской проведет 8 лет в колонии за заказное убийство

Киллер выстрелил в жертву три раза.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении киллера Алексея Я., который совершил заказное убийство на Варшавской улице. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Инцидент произошел в феврале 2018 года. Некий человек захотел устранить молодого боксера из Таджикистана на почве личной неприязни. Заказчик приобрел оружие, нашёл исполнителя и попросил убить своего обидчика.

Алексей Я. приехал по указанному заказчиком адресу (на Варшавскую улицу), дождался в парадной боксера и трижды выстрелил его в голову, туловище и руки. Киллер подумал, что его жертва мертва и уехал. Однако боксеру своевременно оказали медицинскую помощь, и его удалось спасти.

Алексей вину в покушении на убийство не признал, он только частично признал вину в причинение телесных повреждений. Киллер проведет в колонии строгого режима 8 лет и 3 месяца.

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Фото: Piter.TV