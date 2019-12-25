Угнанный в Москве петербургский автомобиль нашли в товарном поезде

Специалисты отметили, что за последние несколько лет выросло число похищений автомобилей петербуржцев в Москве.

Во вторник, 14 сентября, в пресс-службе "Цезарь Сателлит Северо-Запад" сообщили Piter.tv, что специалисты компании совместно с сотрудниками полиции обнаружили в товарном поезде угнанный в Москве Range Rover, приобретенный в лизинг в Петербурге. Отмечается, что состав не доехал до границы с Казахстаном около 20 км.

Иномарку украли с парковки, которая располагается недалеко от пересечения МКАД и Можайского шоссе. Система "Цезарь Сателлит" установила местоположение машины. Специалисты получили данные, согласно которым иномарка двигалась по железнодорожным путям. В результате было установлено, что Range Rover находится в поезде, который следует в Алматы. Товарный состав из 31 вагона остановили на станции Озинки в Саратовской области – в 20 км от границы с Казахстаном.

Угонщики установили на машину другие регистрационные номера, а в салоне нашли документы с новой регистрацией машины в Казахстане.

Ранее мы писали, что в Петербурге пьяный детдомовец устроил ДТП на угнанном авто.

Фото: пресс-служба "Цезарь Сателлит Северо-Запад"