В Купчино жалуются на химическую вонь. Администрация контролирует проветривание помещений.

На едких запах жители Фрунзенского района начали жаловаться еще вчера.

Не так давно стало известно, что жители Купчино начали жаловаться на едкий химический запах, плотно стоящий в округе. Многим петербуржцам пришлось забирать своих детей из больницы на Бухарестской улице, чтобы малыши не надышались странной вонью.

Сегодня, 21 ноября, глава администрации района Константин Серов, взявший ситуацию под контроль совместно с Роспотребнадзором, проехался по адресам, где петербуржцы жаловались на запах. Об этом сообщила пресс-служба администрации. По нескольким адресам сообщения о химической вони подтвердились. Глава района поручил жилищным организациям проветрить помещения. Отмечается, что за помощью к медикам никто не обращался и здоровью купчинцев ничего не угрожает.

Не так давно на похожую вонь жаловались жители Колпино.

Фото: Недвижимость Санкт-Петербурга