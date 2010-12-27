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Петербуржцы пожаловались на едкий химический запах в Купчино
Сегодня, 9:18
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Петербуржцы пожаловались на едкий химический запах в Купчино

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В управлении Роспотребнадзора по Петербургу информацию о жалобах подтвердили. 

В четверг, 21 ноября, стало известно, что петербуржцы пожаловались на едкий химический запах в Купчино. Об этом сообщает "Фонтанка".

Горожане почувствовали зловоние около девяти вечера 20 ноября. Местные жители отметили, что из-за запаха им пришлось забрать детей из больницы им. Филатова на Бухарестской улице. На место прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзор. 

Соответствующие ведомства выясняют причину химического запаха.

Ранее мы сообщали о том, что сбитая троллейбусом на Загородном проспекте, умерла в больнице.

Фото:pixabay

Теги: здороьве, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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