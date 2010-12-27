В управлении Роспотребнадзора по Петербургу информацию о жалобах подтвердили.

В четверг, 21 ноября, стало известно, что петербуржцы пожаловались на едкий химический запах в Купчино. Об этом сообщает "Фонтанка".

Горожане почувствовали зловоние около девяти вечера 20 ноября. Местные жители отметили, что из-за запаха им пришлось забрать детей из больницы им. Филатова на Бухарестской улице. На место прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзор.

Соответствующие ведомства выясняют причину химического запаха.

Ранее мы сообщали о том, что сбитая троллейбусом на Загородном проспекте, умерла в больнице.

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