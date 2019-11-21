Сбитая троллейбусом на Загородном проспекте, умерла в больнице

Девушка не дошла до дома квартал.

В больнице скончалась девушка, которую сбил троллейбус в Адмиралтейском районе города. В социальных сетях ранее было опубликовано видео трагедии. По данным "дорожного инспектора", жертва ДТП не дошла всего квартал до дома.

Погибшей было 18 лет. Она получила травмы на пешеходном переходе около 47 дома по Загородному проспекту. Девушку успели забрать с места ДТП медики скорой помощи. Однако врачам так и не удалось сохранить ей жизнь. На записи видеокамеры видно, что петербурженка со скейтом в руках проигнорировала красный сигнал светофора. Она решила перейти дорогу, когда в непосредственной близости уже находился общественный транспорт. Водитель не успел бы затормозить. Жертву сбили прямо рядом с тротуаром, она не успела сделать и двух шагов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Науки столкнулись автобус и две иномарки, есть пострадавший.

Фото и видео: Вконтакте/Дорожный инспектор СПб

