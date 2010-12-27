Водитель троллейбуса сбил женщину на Загородном проспекте

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе.

Женщина попала под колеса троллейбуса на Загородном проспекте у дома №47. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД РФ по Петербургу и области.

По предварительной информации, инцидент на регулируемом пешеходном переходе произошел около 18:55 20 ноября. За рулем общественного транспорта находился мужчина 1984 года рождения с шестилетним стажем вождения. В результате ДТП пострадала девушка на вид лет 25-30.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после ДТП около "Новочеркасской" увезли пострадавшего.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"